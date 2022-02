Ein echter Meilenstein für den Führungsspieler

Angefangen hat die erfolgreiche Karriere des mittlerweile 35-Jährigen in der Saison 2003/04 beim VSV, als er mit gerade einmal 17 Jahren debütierte. Nach Abenteuern in Kanada und in Schweden schlug der 1,94 Meter große Stürmer 2010 bei den Eisbullen auf. 2015/16 versuchte er sich in der NHL bei den Winnipeg Jets, blieb dort aber aufgrund Verletzungsproblemen glücklos. Die Rückkehr folgte prompt.