Ein ganzes Jahrhundert voller Erinnerungen

Ihr Blick ist in die Ferne gerichtet. In Gedanken reist sie in längst vergangene Zeiten. Hilda Kreuziger kann auf ein langes Leben zurückschauen. Im Mai 1921 erblickte die Niederösterreicherin in Hilm im Bezirk Amstetten das Licht der Welt. Und feiert damit, genau wie ihr Heimatbundesland, 100-Jahre-Jubiläum. Als eines von sechs Kindern musste sie früh Verantwortung übernehmen. Mit 15 Jahren kam sie nach Wien, um im Haushalt eines Baumeisters zu helfen. „Frauen waren damals sehr arm, wir hatten nichts“, erinnert sie sich.