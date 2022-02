22 Millionen Euro an Förderungen nicht abgeholt

Vielerlei Projekte möglich

Gute Nachricht also: Innsbruck und auch alle anderen Gemeinden, die ihren Topf noch nicht geleert haben, können das bis Jahresende tun. Das Bundesgesetzblatt des Finanzministeriums listet in 18 Punkten auf, was alles gefördert wird. „Die meisten Mittel gingen an Kindertageseinrichtungen und Schulen, Sanierung von Gemeindestraßen, Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungseinrichtungen sowie Sportstätten und Freizeitanlagen“, berichtet NEOS-LA Leitgeb.