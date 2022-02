Angst vor riesiger Fotovoltaik-Anlage nun befeuert

Dem folgt auch die Argumentation im Büro von Landesvize Pernkopf: „Unsere Planungen für die künftige Zonierung sehen keine Projekte in Brunnenschutzgebieten vor“, so ein Sprecher. Somit könnten sich die Befürchtungen der Bevölkerung bald gänzlich in Luft auflösen. Wenn es denn in Gumprechtsfelden wirklich heißt: Brunnenbau statt Bodenfaß. - Hoffentlich!