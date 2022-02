Nur leichtes Aufatmen in der Gastronomie

Um 23.30 Uhr haben Benjamin Jarz und sein Team in der Tenne in Schladming am Samstag die letzte Runde ausgeschenkt: „Wir schauen, dass die Gäste auch wirklich um Mitternacht draußen sind“, bestätigt Jarz. Die neue Sperrstunde sieht er als positives Signal, doch dass es immer noch die Regel gebe, dass im Sitzen konsumiert werden müsse, sei nicht so einfach. „Das ist auch der Grund, warum wir gar nicht mehr Gäste reinlassen können.“ Die Umsatzeinbußen in den letzten Wochen seien enorm gewesen, daher hofft der Geschäftsführer, dass bald mehr Maßnahmen fallen.