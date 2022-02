Jobzufriedenheit ist auf Tiefststand

In keiner anderen Berufsgruppe wie im Tourismus- und Gastronomiebereich überlegen so viele Beschäftigte ihren Beruf oder zumindest ihren Arbeitgeber zu wechseln. Vier von zehn Angestellten dieser Branche denken an eine berufliche Veränderung. Die Gründe sind vielfältig und reichen vor die Zeit der Pandemie zurück.