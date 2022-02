Marcel Hirscher: „Eine unfassbar tolle Geschichte“

Nachdem Matthias Mayer in der Abfahrt Bronze und im Super-G Gold geholt hatte, brachte am Donnerstag auch der dritte Bewerb in Yanqing Edelmetall für Rot-weiß-rot. In der Kombination sicherte sich Johannes Strolz Gold. Der Vorarlberger schaffte damit, was schon seinem Vater Hubert 1988 in Calgary gelungen war.