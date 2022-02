Strolz wollte erst gar nicht Olympia-Kombi fahren

Nun „einer von den guten“

Zuvor hatte „Strolzi“ nämlich erst eine Eupacup-Abfahrt in Tavris fahren müssen, um Punkte zu sammeln, die er für einen Kombi-Start gebraucht hatte. Diese holte er sich in Italien und ermöglichte sich so den seine Siegesfahrt. „Wir haben gewusst, dass er im Super-G und Abfahrt sehr, sehr schnell sein kann. Zum Glück haben wir ihn überreden können, dass er die Abfahrtsski auspackt,“ so der 57-Jährige weiter.