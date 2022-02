Strolz wurde 2021 noch aus ÖSV-Kader gestrichen

Selbstzweifel

Kann man so sagen. Er habe schon angefangen, an sich zu zweifeln, dachte dann aber: „Das kann es noch nicht gewesen sein.“ Viele Kurse und Annehmlichkeiten, für die bei Kollegen der Verband aufkommt, musste sich der Sohn von Calgary-Olympiasieger Hubert Strolz in diesem Jahr selbst finanzieren. „Ich habe eigentlich alles aus meinem eigenen Sack gezahlt, habe aber auch sehr viel Unterstützung von anderen Teams gekriegt - speziell vom Deutschen Ski-Verband.“