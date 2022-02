Weggefährten erzählen: Was von Gerhard Roth bleibt

Der Nussbaum vor seinem Haus in Obergreith, eine Bank, ein Tisch. Grünes Hügelland. Das ist der Ort, an dem so viele Weggefährten mit Gerhard Roth saßen. „Von dort konnte man so schön ins Land reinschauen“, sagt Schriftstellerin Barbara Frischmuth. „Ich habe Gerhard Roth so dafür bewundert, wie genau er Tagebuch führen konnte. Sein Verlust tut mir furchtbar leid.“ Frischmuth und Roth hatten sich in den 70er-Jahren dort kennengelernt, wo so viele literarische Karrieren begonnen hatten: Im Forum Stadtpark.