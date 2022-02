Gerhard Roth: Leben des großen Steirers in Bildern

Mitte der 70er-Jahre zog Roth nach Obergreith in die Südsteiermark. Er setzte sich für die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Österreich ein, war mit Günter Brus befreundet und war Ehrenbotschafter des SK Sturm. Er starb am 8. Februar 2022 in Graz im Alter von 79 Jahren.