Ein schwarz-weißes Herz hat aufgehört zu schlagen

Seine Leidenschaft für den SK Sturm bezeichnete Gerhard Roth in einem Interview mit dem Fanportal Sturmnetz einmal als Krankheit - im Gegensatz zu seinem Bruder und GAK-Fan Paul eben mit einem „schwarzen Ausschlag auf weißer Haut“. Seinem Verein blieb er bis zu seinem Tod verbunden - bis in den Herbst fieberte er bei den Spielen in Liebenau gemeinsam mit Gattin Senta, Sohn Thomas oder auch den Enkelkindern mit.