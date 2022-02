Wütender Mob tötete Leopard in Pakistan

Laut dem Chef der Wildbeobachter in Kaschmir sind im Vorjahr mindestens zehn Leoparden in der Region getötet worden, nachdem sie auf der Suche nach Nahrung oder nach Schutz vor harschen Winterbedingungen wie Schneestürmen in menschliche Siedlungen gestreunt seien. Nach Angaben der Vorsitzenden der Wildbeobachtungsstelle in Islamabad, Rina Khan, ist die Population von normalen sowie Schneeleoparden in den vergangenen Jahren gestiegen - aber auch die Fälle von Wilderei nahmen zu.