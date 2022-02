Liga-Klub Feldkirchen hat den Aufstieg im Kopf

Das Transferfenster im Fußball-Unterhaus ist zu! Regionalligist Spittal startet schon am 26. Feber mit dem Nachtrag in Gleisdorf, will den Abstieg mit aller Kraft verhindern. Dafür holte man neben dem Steirer Vrebac von Konkurrent FC Wels vier neue Legionäre. Tabellennachbar Treibach geht indes unverändert ins Frühjahr.