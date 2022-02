Ausweglose Situation | Historischer Moment

Historischer Moment. Das tut der gebeutelten österreichischen Seele gut: Der 31-jährige Kärntner Matthias Mayer flog bei den Olympischen Spielen von Peking zum Triumph im Super-G und überflügelte somit nach seinen Goldenen in Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 sowie der Bronze-Medaille in der Abfahrt am Montag sogar den großen Toni Sailer - damit ist er jetzt der erfolgreichste österreichische Skirennläufer in der gesamten Olympia-Geschichte. Da freuen wir uns und gratulieren!