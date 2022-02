Erbschaft versprochen: Steirer verlor 227.000 Euro

Gutgläubigkeit missbraucht

Durch die Übermittlung gefälschter Urkunden und Dokumente schaffte es die Betrüger-Bande letztlich, das Vertrauen des Steirers zu gewinnen. Dabei tätigte der 70-Jährige mehrere Zahlungen in horrender Höhe für angebliche Zertifikate, Versicherungsgebühren, Zusicherungserklärungen und Steuern. Die Überweisungen erfolgten an verschiedene Konten in Mittel- und Osteuropa. Außerdem übersandte der Mann auch Bargeld und hochwertige Mobiltelefone an die Betrüger.