Kritik an Trumps Umgang mit Regierungsdokumenten

Eigentlich müsse in den USA jede Korrespondenz des Präsidenten archiviert und für die Nachwelt aufgehoben werden. Einige Dokumente des Weißen Hauses seien dem Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Attacke zufolge wieder zusammengeklebt übergeben worden, so die „Washington Post“. Trump habe trotz mehrfacher Hinweise sein Verhalten nicht geändert. „Zuerst waren wir ein Weißes Haus, das nicht wusste, wie man Dinge aufbewahrt, und dann war es am Ende egal“, sagte die frühere Pressesprecherin des Weißen Hauses, Stephanie Grisham, dem Sender CNN. Sie schilderte, wie Trump einmal mit ihr im Flugzeug gesessen sei, Dokumente zerrissen und diese dann auf dem Boden liegen lassen habe.