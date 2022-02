„Die Entwicklung ist eindeutig zu erkennen“

Vor allem die erst 16-jährige Rebecca Lins könnte schneller als gedacht in die erste Elf aufrücken, sollte Briana Woodall nicht aus den USA zurückkehren. Weiteren Zuwachs erhält die Spielgemeinschaft indes von der Doppelstaatsbürgerin (Schweiz/Italien) Sandra Aloi, die derzeit noch eine Kreuzbandverletzung auskuriert. Die 25-jährige Mittelfeldspielerin lief in der Vergangenheit bereits für den FC Zürich, FC Basel und RW Rankweil auf und sei laut dem Sportlichen Leiter, Tobias Thies, eine Investition in die Zukunft: „Sie hat in der Schweiz bereits auf sehr hohem Niveau gespielt und es liegt nun an uns, ihr das nötige Umfeld zu bieten, um wieder ihre hundertprozentige Leistungsfähigkeit zu erreichen.“