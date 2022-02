Feuer in Graz: 41-Jährige lag tot in Wohnung

Gegen 11 Uhr hat ein Nachbar am Montag in der Waagner-Biro-Straße in Graz Alarm geschlagen: Ihm war der Brandgeruch in einer Wohnung in dem Mehrparteienhaus aufgefallen. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, konnte die 41-jährige Bewohnerin nur mehr tot geborgen werden.