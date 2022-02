Wilde Belagerungen in „Diplomacy is not an Option“

Am 9. Februar startet mit „Diplomacy is not an Option“ ein interessantes neues Strategiespiel für den PC in die Early-Access-Beta auf Steam. In dem Geheimtipp versucht man als Burgherr, Angriffe abzuwehren und Belagerungen standzuhalten. Diplomatie ist dabei, wie der Name schon sagt, keine Option, vielmehr geht es mit Bogenschützen, Katapulten, Fallen und Zaubern zur Sache. Im Video zeigen die Entwickler, wie das in der Praxis aussieht.