„Rocky Horror Show“ bringt Glamour nach Wien

Sicherheit geht vor

„Die Sicherheit war und ist oberstes Gebot“, erklärt Buntrock in einem Interview, „es wird täglich getestet und alle sind immer mit Masken unterwegs. Gab es tatsächlich einmal einen Corona-Fall, wurde diejenige Person im Cast sofort isoliert.“ Produzent Ralf Kokemüller weiß, dass es gerade in diesem Jahr vor allem um eines geht: „Die Leute wollen sich amüsieren und eine gute Zeit haben. Sie wollen für ein paar Stunden aus dem Alltag gerissen werden. Da sind sie bei uns genau richtig.“ Glamour, Sex-Appeal und jede Menge schrille Momente begleiten das Musical, das vor knapp 49 Jahren im Londoner Royal Court Theatre uraufgeführt wurde und nicht zuletzt wegen Tim Curry und Meat Loaf zum zeitlosen Kult wurde. Dem unlängst verstorbenen Sänger wird in der Neuversion der „Rocky Horror Show“ auf besondere Art und Weise gehuldigt. Er sang in seiner Rolle als Eddie einst den Gassenhauer „Hot Patootie - Bless My Soul“.