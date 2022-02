Shopping-Verhalten hat sich durch Corona verändert

Kanäle gesucht

Besonders für lokale Händler bedeutet dies, dass sie an einem Online-Auftritt nicht mehr vorbeikommen. „Jeder Händler muss für sich ausloten, welcher Kanal für ihn der richtige ist. Für den einen wird es die Beteiligung an großen, weltweit agierenden Online-Marktplätzen sein, für den anderen werden soziale Medien die richtigen Kanäle sein, um den stationären Vertrieb zu bewerben“, so Handelsobfrau Andrea Gottweis. Kammer und WIFI würden Unterstützung bieten.