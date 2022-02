Auch am Sonntag erhebliche Lawinengefahr in Tirol!

Acht Menschen starben unter Lawinen in Tirol

In den vergangenen zwei Tagen war es in Tirol zu einer Unglücksserie gekommen: Am Samstagvormittag starb ein 58-jähriger Einheimischer in Schmirn in den Tuxer Alpen, nachdem er von Schneemassen 1,4 Meter tief verschüttet worden war. Am Freitag starben insgesamt sieben Personen in Tirol unter Lawinen - fünf in Spiss und ein Ehepaar in Auffach.