Schicker: „Wir brechen jetzt nicht in Panik aus!“

Der Raketenmann

Am kommenden Montag endet in Österreich die Transferzeit, Sturm hat keinen Stress mehr. Berater Max Hagmayr hat mit der „Right to Dream Academy“ eine Einigung erzielt, der Transfer von Mohammed Fuseini (19) ist inzwischen unter Dach und Fach. Der pfeilschnelle Stürmer kann sich jetzt in der zweiten Mannschaft für höhere Aufgaben empfehlen. In den Tests machte der „Raketenmann“ bis dato jedenfalls einen bärenstarken Eindruck.