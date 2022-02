ÖVP wehrt sich gegen die Hallein-Chats

Für den Vize-Stadtchef steht ein Rechtsbruch nach dem Datenschutzgesetz im Raum. Und: „Die Gemeinde hat womöglich personenbezogene Daten verarbeitet und weitergegeben – ohne Einwilligung der Betroffenen.“ Eine Aufforderung seitens der Justiz habe es hierfür nicht gegeben. „Sollte so ein Vorgehen wie in Hallein rechtlich in Ordnung sein – muss man jedem Menschen, der ein Diensthandy privat nützt, künftig davon klar abraten“, sagt Scheicher. Er berät sich mit seinem Anwalt die weitere Vorgehensweise. Eine Klage ist nicht ausgeschlossen.