Zwei neue Formate ersetzen Landesausstellungen

Das zweite Format, die Communale Oberösterreich, legt den Fokus auf regionale Themen und startet schon heuer mit einer ersten Ausgabe in Eferding. Zum 800-Jahr-Jubiläum des dortigen Stadtrechts wird im Sommer eine Ausstellung mit dem Arbeitstitel „Utopie - Leben/Raum“ stattfinden. 2023 folgt in Peuerbach „Kosmos - Neue Welten“. Themen wir Astronomie, Science Fiction und Besiedlung neuer Welten sollen hier Eingang finden. Nicht zufällig sind diese Orte gewählt, sie wären für die nächste Landesausstellung an der Reihe gewesen: „Aus Fairness fühle ich mich diesen Regionen verpflichtet“, will LH Thomas Stelzer das Versprechen so in anderer Form einlösen. Das gilt auch für die Region Mondsee/Attersee, die mit dem Thema Pfahlbauten entweder als Communale oder KulturEXPO zwischen 2025 und 2027 an die Reihe kommen wird. Denn: zeitlich und örtlich werden die neuen Formate flexibel gehalten.