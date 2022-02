EU geißelt Sendeverbot für Deutsche Welle

Zuvor hatte die deutsche Regierung das von Russland ausgesprochene Sendeverbot erneut verurteilt. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner sagte am Freitag in Berlin: „Wir appellieren sehr eindringlich an die russische Seite, die lizenzrechtlichen Probleme des Senders RT nicht für eine Beschränkung von Presse- und Meinungsfreiheit zu missbrauchen.“ Die Maßnahmen seien völlig unbegründet.