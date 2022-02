Kärntner (57) als Staatsverweigerer verurteilt

Bürgermeister mit US-Schuldenregister gedroht

Als ihm dann der Anschluss vorgeschrieben wurde, schickte er ein Schreiben an den Bürgermeister, in dem er ihm mit der Eintragung in ein US-Schuldenregister drohte. Dann wollte er auch die Grundumlage der Wirtschaftskammer nicht mehr zahlen, also schickte er eines dieser Schreiben an den Kammerpräsidenten Jürgen Mandl.