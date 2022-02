Österreich orderte bisher 57 Mio. Covid-Impfdosen

Die FPÖ wollte mit ihrer parlamentarischen Anfrage überdies eruieren, welche Menge an Vakzinen „in Folge der mangelnden Impfbereitschaft der Bevölkerung“ bisher entsorgt werden musste. „Mit Stand 05.01.2022 sind insgesamt 283.140 Dosen (Vektorimpfstoffe), die in der Verfügungsgewalt des Bundes lagen, abgelaufen“, so der Gesundheitsminister dazu.