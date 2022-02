Haft für Schussopfer: „Muss Gesellschaft schützen“

Schlimmes Verletzungsbild

Am 11. September, etwa drei Wochen nach der Schießerei, kam es dann zum Streit mit seiner Freundin. Dabei trug die Frau zahlreiche Verletzungen davon, unter anderem Hämatome am ganzen Körper, eine gebrochene Nase und ein angebrochenes Brustbein. Der Täter hatte sich in Rage auf sie gekniet. „Sie hat eine sensible Haut und bekommt schon von Umarmungen blaue Flecken“, erklärte er. Für Frau Rat war jedoch klar: „Man muss die Gesellschaft vor ihnen beschützen!“