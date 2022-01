Nach Schießerei: Tat als Rache für verletzte Ehre

„Vier Schüsse am helllichten Tag auf offener Straße sind eine neue Dimension, die wir hier noch nicht erlebt haben“, bringt es der Staatsanwalt am Landesgericht St. Pölten auf den Punkt. Wie berichtet, war es am 21. August des Vorjahres zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei Türken vor einem Lokal am Mühlweg, wo gerade eine Geburtstagsfeier stattfand, gekommen.