Hochwasserschutz in Lienz soll heuer starten

Spätestens das Hochwasser im August 2020 war der ausschlaggebende Punkt, den Hochwasserschutz im Stadtgebiet voranzutreiben. Dass aber nicht nur die Verbauung und Vertiefung des Gletscherflusses Isel zu berücksichtigen ist, zeigte sich beim Beschluss in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Um rund 320.000 Euro sollen zusätzliche Sitzstufen, Plattformen oder Bänke entstehen. „Das Gesamtprojekt wird zu 85 Prozent gefördert. Die an diesen Stellen vorgesehene Öffnung des Hochwasserschutzprojektes aber nicht“, so Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Auf die Stadt kommen damit zusätzliche Kosten zu. „Mehr als vertretbar“, wie alle Fraktionen im Gemeinderat befunden haben.