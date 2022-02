Junger Steirer Opfer von „falschen Polizisten“

In den allermeisten Fällen sind Betrugsopfer von „falschen Polizisten“ ältere Personen - doch auch Jüngere sind nicht davor gefeit, viel Geld zu verlieren. So wurde am Mittwoch ein 32-Jähriger in Seiersberg-Pirka um Tausende Euro erleichtert. Er wurde von den Verbrechern am Telefon stark unter Druck gesetzt.