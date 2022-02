Tieferlegung der Isel in Lienz steht heuer an

Baubeginn im Frühjahr für neues Hotel neben B100

Fix ist nun auch, dass ab dem Frühjahr am derzeitigen Parkplatz neben der Bezirkshauptmannschaft die Bagger anrollen. „Hier ist ein Hotel in der Kategorie drei Sterne Superior mit 85 Zimmern und 170 Betten geplant“, so BM Blanik.