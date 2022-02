Atommülllager im Waldviertel bleibt umstritten!

Atommüll gelagert im Waldviertler Granit. Eine schreckliche Vorstellung, die man im hohen Norden so sicher nicht hinnehmen will. Am vergangenen Wochenende haben sich bereits die ÖVP-Mandatare Hannes Schmuckenschlager und Martina Diesner-Wais, wie berichtet, gegen etwaige Pläne ausgesprochen, und auch jetzt ist die Stimmung vor Ort durchwegs ablehnend. Fakt ist aber, dass der Entsorgungsbeirat künftig auch an einem Partizipationskonzept für die Bevölkerung arbeitet. Entsprechende Informationen und Empfehlungen sollen dann im Fall der Fälle zeitnah an den jeweiligen Standorten kommuniziert werden.