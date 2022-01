Alarm um Pläne für Atommülllager im Waldviertel!

Planungen angelaufen

Die Vorbereitungen für entsprechende Planungen sind bereits voll angelaufen und in naher Zukunft solle auch über Standorte diskutiert werden, heißt es. Diese Vorgänge versetzen jetzt das Waldviertel in höchste Alarmstimmung, da vor Kurzem auch in Finnland und Schweden etwaige Lagerstätten in Granitgestein als besonders geeignet eingeschätzt und zur Lagerung auserkoren wurden.