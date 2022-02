Zwei Jugendliche vermisst: Rätsel für Polizei

„Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Jugendlichen Opfer von Verbrechen geworden sind“, sagt Robert Kruckenhauser von der Innsbrucker Kripo. Auch von Suizidabsicht geht man nicht aus. In keinem der Fälle gab es vor dem Verschwinden daheim Streit. Die 17-Jährige könnte sich an einem unbekannten Ort in Wien aufhalten. „Sie ist vermutlich mit ihrem Freund freiwillig dorthin gefahren“, informiert Kruckenhauser. Gegen den Freund liege aus polizeilicher Sicht derzeit allerdings nichts vor. Die Ermittlungen laufen daher in alle Richtungen.