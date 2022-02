Bahnausbau ist im Burgenland auf Schiene

Vorgesehen ist die Elektrifizierung der Steirischen Ostbahn von Graz über Jennersdorf bis zur Staatsgrenze sowie der Mattersburger Bahn von Wiener Neustadt bis Loipersbach-Schattendorf. Mit der Schleife Ebenfurth und dem zweigleisigen Ausbau der Pottendorfer Linie werden die Fahrzeiten aus dem Nord- und Mittelburgenland nach Wien verkürzt. So soll die Fahrt vom Bahnhof in Eisenstadt zum Wiener Hauptbahnhof in 45 Minuten möglich sein – ein Umstieg in Wulkaprodersdorf eingerechnet. Weiter betrieben wird auch die Güterverkehrsstrecke Friedberg–Oberwart, bei der es zuletzt Gerüchte über die Einstellung gab.