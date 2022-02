Olympia-Dritte soll am Freitag in Peking einreisen

Katharina Gallhubers Anreise zu den Olympischen Spielen ist für Freitag (4. Februar) eingeplant, und es sieht gut aus, dass dieser Termin halten wird. Die Skirennläuferin hatte am vergangenen Freitag nicht mit dem Charterflug des österreichischen Olympischen Komitees nach Peking fliegen können, weil noch Testergebnisse im Detail evaluiert werden mussten. Die Olympiadritte von 2018 im Slalom soll am nächsten Mittwoch (9. Februar) in Yanqing im Torlauf im Einsatz sein.