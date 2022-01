ORF-General Roland Weißmann bereit für neue Liebe

„Nicht der einfachste Mensch“

Im Augenblick ist der 53-Jährige Single. Womit er „in guter Gesellschaft mit 1,8 Millionen Singles in Österreich“ sei, meinte er lachend im Gespräch mit Stöckl. Zuletzt war er mit einer AUA-Flugbegleiterin zusammen, doch die Beziehung ging in die Brüche, nachdem ihr Vater gestorben ist. Er sei für sie da gewesen und habe ihr Halt in der schwierigen Zeit gegeben. Aber es hat wohl trotzdem nicht sein sollen.