Murmeltier tot: „Groundhog Day“ abgesagt

Auf den Gruß ihres Murmeltiers müssen die knapp 7000 Einwohner des Städtchens Milltown in diesem Jahr verzichten. Der traditionelle „Groundhog Day“ in der ländlichen Kleinstadt von New Jersey musste kurzfristig abgesagt werden. Aus traurigen Gründen. Denn „Milltown Mel“, der größte meteorologische Konkurrent des berühmten „Punxsutawney Phil“, starb am Tag vor seinem großen Auftritt.