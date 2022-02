Das große Rittern um die Silberstadt Schwaz

Zehn Gemeinden mit nur einem BM-Kandidaten

In Eben am Achensee geht eine Ära zu Ende: Nach 23 Jahren zieht sich Josef Hausberger zurück. Die SPÖ tritt im Bezirk Schwaz immerhin in elf Gemeinden mit Listen an, die FPÖ in neun. Die Grünen tun sich vor allem im Zillertal schwer, Fuß zu fassen, treten in Schwaz, Jenbach und Eben am Achensee in Erscheinung. In zehn Gemeinden (Finkenberg, Brandberg, Gerlos, Tux, Gerlosberg, Bruck, Strass, Steinberg, Pill und Uderns) gibt es nur einen Bürgermeisterkandidaten.