Damit Tirol nicht die Tierärzte ausgehen

Nun setzt man Maßnahmen, um mehr Veterinäre ins Land zu holen. Wer Tierarzt werden möchte, kann in Österreich nur an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien studieren. In Tirol besteht bereits eine Außenstelle der Uni im Rahmen der Initiative „VetMedRegio“, die dafür sorgen soll, dass die Absolventen in ihre Heimatbundesländer zurückkehren und dort praktizieren. Auf die will man aufbauen.