BK-Chef: „Wir werden den Angriff nicht hinnehmen!“

Verdacht der schweren Sachbeschädigung durch Brandstiftung - so nüchtern steht es in der offiziellen Aussendung der Landespolizeidirektion Wien geschrieben. Tatsächlich sitzt der Stachel nach dem schockierenden Anschlag auf das Bundeskriminalamt (BK) in der Nacht auf Montag - die „Krone“ berichtete ausführlich - viel tiefer.