Wal-Erbrochenes macht Thailänder zum Millionär

„Wir haben sofort eine Kiste aus unserem Haus geholt und das Objekt hineingelegt. Es war so groß, dass ich erstaunt war. Ich wusste, dass es ein Vermögen wert sein könnte, also versteckte ich es bei uns zu Hause, bis ich beweisen konnte, dass es echt war“, erzählte Isdarit, der mit seiner Frau Nong in der südthailändischen Provinz Songkhla lebt.