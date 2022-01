Wahlen in Au: Ein Kampf um jede einzelne Stimme

Mit vollem Tatendrang marschierten die Wahlberechtigten am Sonntag in Au am Leithaberge zur Wahl. Mehr als 80 Prozent der 906 Stimmberechtigten sollen schon am frühen Nachmittag registriert worden sein, berichten Beisitzer. Bei der Auszählung stritten die Parteien dann aber mit harten Bandagen um jedes Kreuzerl. Mehr als drei Stunden nach Wahlschluss hatte man erst einen Bruchteil der Stimmen ausgezählt. Am Ende landete die ÖVP aber mit 45,3 Prozent noch knapp vor der Liste ZUM (40 Prozent). Es gab sogar eine Neuauszählung – diese brachte aber keine Veränderungen mehr.