Barty spielte vor sechs Jahren noch Cricket

Trotz all der Erwartungen waren bei Barty nicht die Tränen gekullert, als sie mit einem glänzenden Vorhand-Passierball beim ersten Matchball ihre zwei fantastischen Melbourne-Wochen gekrönt hatte. Der ganze Anspannungsabfall entlud sich in einem lauten Schrei der sonst oft nüchtern jubelnden Weltranglisten-Ersten. „Es war ein bisschen surreal“, sagte Barty. „Ich wusste nicht so richtig, was ich tun oder fühlen soll“, meinte sie: „Dies ist einfach ein Traum von mir, der wahr wird. Ich bin so stolz, ein Aussie zu sein.“