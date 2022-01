Unfall auf Schneefahrbahn forderte eine Verletzte

Gegen 16.40 Uhr war ein 61-jähriger Niederländer mit seinem Pkw von St. Ulrich am Pillersee in Richtung Waidring unterwegs. Auf der glatten bzw. mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn geriet er in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte seitlich gegen das entgegenkommende Auto der 20-Jährigen.