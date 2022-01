Österreichs Volleyball-Vereine gründen eigene Liga

Acht Clubs der Männer-Volleyball-Bundesliga (Hypo Tirol, SK Aich/Dob, TJ Sokol V/Post SV Wien, Union Waldviertel, UVC Ried, VBC Weiz, VBK Klagenfurt, VCA Amstetten NÖ) haben am Freitag den Verein „Volleyball-Bundesliga“ (VBL) gegründet. Wie die VBL in einer Aussendung mitteilte, strebe man die eigenständige Durchführung der Topliga ab der Saison 2022/23 an. Als Berater mit an Bord ist auch Markus Kraetschmer, der ehemalige Vorstand von Fußball-Bundesligist Austria Wien