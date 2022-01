Die Steirer sehen immer öfter rot

Die Nase drückten sich Dienstagabend viele Steirer an der Fensterscheibe platt: Das Abendrot war an diesem Tag besonders beeindruckend - wieder einmal. „Es sind die Wassertröpfchen der Wolken, an denen die flachen Lichtstrahlen der untergehenden Sonne noch einmal gestreut werden. Durch den längeren Weg der Sonnenstrahlen in den Abendstunden vermindert sich der Blauanteil so stark, dass die roten Lichtanteile dominieren“, erklärt vereinfacht Alexander Podesser, Leiter der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Graz (ZAMG), das beeindruckende Himmelsspektakel auf „Krone“-Nachfrage.